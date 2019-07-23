古勝：成交薄弱 好淡通殺

周一(7月22日)眼見魚缸中大部分股友都係黑住眼袋，冇咩心情睇市。雖然內地科創板首批公司上市，但對香港的中資股刺激作用不大，恒指又回落至28,300點水平，成交淡靜。敢問香港這樣亂落去，還有投資致富的條件嗎？一個城市冇咗基本的安全，外資仍安心來港投資嗎？見到周一本地地產股幾乎全線插水，若然亂局未能收拾，睇怕慢慢長「跌」才剛開始！



過去香港亦經歷過不少風霜，可今次接二連三的事件，顯然都是可以避免的，充分見到刻下這個管理班子是何等不濟。炒股票最重要是甚麼？唔係你有幾靈通的消息，而係你懂唔懂得「止蝕」，皆因人唔會一世都咁手風順，識得止蝕保本，才有翻身日。這麼簡單的道理，「七旬能者」在想甚麼？真正投資高手也看不明白這局面。



老實講，香港咁落去，百業都受影響，實在唔知道本地類股份仲有咩可以買得落手。但可否去沽？誠然也要審慎。皆因如今大市成交太過薄弱，大戶要舞高弄低好容易。畢竟如今的輪證市場與賭場無別，大戶在明，小戶在暗，基本上被人睇住嚟做，街貨累積到咁上下，大戶就手起刀落，一千幾百點波幅來個好淡通殺，實在唔需要太多理由，咁又何必要去做大戶點心呢？



不過，樂觀啲睇，港股逾六成市值喺中資股，可見中資股表現才是主導港股後向的關鍵，香港經濟幾差，對港股估值影響，始終有個譜。嚟緊大家要密切留意中美貿談的進度，筆者估計，若然今次中美高層無法就貿談落實會期，不排除美國總統特朗普好快又會向中國商品加徵關稅，咁下半年股市都唔使點再睇。若果雙方談判有進展，則中資股仍有望休養生息，等阿里來港作第二上市，配合北水可買賣同股不同權股份之期明朗化，後市仍有望再炒一轉上去才散水。



周一市況淡靜，但見到隻金山軟件(03888)有異動，股價一度高見17.34元，但板塊中其他個股股價和成交都未見異動。究其原因，乃金山旗下的金山辦公擬於科創板上市，據講已完成上市的問詢過程。睇見周一科創板首批上市股份，最勁升過五倍，難怪金山會有資金炒上。



睇走勢，金山股價上周下試了250天線15元水平，周一重上10日及20日線，且成交增加。但穩陣起見，宜先觀望250天線承接，暫毋須急於高追。



東方產經專欄作者 古勝



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