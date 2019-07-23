鄭若驊夫旗下安樂工程跌穿招股價

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程(01977)自7月12日掛牌後，股價反覆尋底，周一(22日)急跌4.8%，收市報1.19元，為上市以來首度跌穿招股價1.2元，成交僅1,670萬元。



事實上，安樂工程首掛當日股價已相當波動，早段曾跌至上市低位1.13元，其後高見1.71元，收市報1.63元。若散戶當天於高位入市，至今每手2,000股帳面蝕1,040元，早前入飛認購的散戶亦一樣「中伏」，帳面錄虧損。



值得留意的是，安樂工程上市過程爭議不絕。據公司早前公布，計及大股東潘樂陶在內的首25大股東佔上市後已發行總股本91.09%，最前25大承配人認購數目佔國際配售部分的84.48%。公告當時已提醒，基於股權高度集中於小部分股東，投資者應知悉即使小量股份成交，亦可能導致股價大幅波動。



此外，公司公開發售部分僅錄6.59倍超購，但在啟動回撥機制後，使公開發售部分佔比由原本的一成增至兩成，散戶被迫硬接多一倍貨。證券界除警告散戶不宜沾手之外，已接貨的股民也要承受股價急跌的風險。另有分析指出，現時大市波動，「大把嘢可以炒，點解要買呢類(股權集中)股份」，把資金投資在藍籌股更有保障。



另邊廂，本港傳媒引述消息報道，由騰訊(00700)旗下財付通前高層創辦的內地移動支付服務商移卡科技有意來港上市，最快本季遞交上市申請，趕今年底前掛牌，惟有關上市計劃及時間表仍有可能出現變化。該公司已聘請農銀國際、中信里昂及野村證券作為上市安排行，協助籌備上市事宜。



據該公司官方網頁介紹，由騰訊旗下財付通的前總經理劉穎麒於2012年創立，劉穎麒有多年經營移動支付業務的經驗，曾協助財付通取得國內首批第三方支付牌照。中國大型銀行為其戰略合作夥伴，如建設銀行(00939)、中國銀行(03988)及平安銀行等；另亦有與支付機構銀聯、第三方支付平台微信等進行業務合作。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm