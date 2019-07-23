林嘉麒：衝上二萬九機會漸細

萬眾期待的科創板終於啟動，首日25隻股份表現未令投資者失望，回報最高的安集(688019.SH)，升幅高達4倍，升幅最少的新光(688011.SH)也有84%回報，投資者應該相當滿意首日科創板新股的表現。



回報升幅固然重要，惟科創板目的是為了科技創新企業定位，以信息披露為核心，加大上市公司企業透明度的註冊發行制度，只要符合條件就可以上市，有別於現時A股的審批制，上市制度改變是未來內地股市改革的其中之一個重點。A股一直被外界認為未能與國際股票市場接軌是由於上市和企業披露的制度，當然人民幣流通也是要改善之一。因此，最終成果仍有待觀察。



近期大市成交一直淡靜，除了觀望中美貿易關係變化、美國聯儲局減息預期、企業中期業績、經濟數據等，投資者也期待科創板開啟後，熾熱氣氛可帶動內地股市氣氛，成交或因此而增加。上周滬股日均成交回落至大約1,500億元人民幣(下同)，周一(22日)全日成交2,043億元，增加了接近了500億元，而這部分金額正是科創板周一整體的成交。



在某程度上，科創板成功地帶動了滬股成交增加三成多，而深股成交維持住約二千億元成交，未被科創板的氣氛帶動。不過，成交是增加了，可是內地多個股指表現卻一般，跌幅也超過百分之一，滬綜指及深成指也創月內低收市。



港股方面，恒生指數上周五曾受惠美國將減息半厘憧憬升溫，一度回補7月8日的上升裂口，周五最高見過28,800點水平，一度收復了100天線水平。不過，周五美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德指減息四分之一厘最適合，以及紐約聯儲行澄清非暗示本月底可能有貨幣政策行動後，美股投資氣氛急回，拖累恒指周一開市再失守100天線支持，加上A股日內走弱，恒指再度失守20天及10天線收市。



周一走勢再次確定港股受制於29,000點的島形頂裂口，短線或會再挑戰該水平，惟成功重上29,000或以上的機會漸細。現時只可以希望繼續於橫行區找支持，即大約28,000點，能守穩於此水平的話，起碼技術走勢未進一步轉差。現階段焦點或先放回下周美國議息上，當議息後決定減息，市場融資成本降低，或對港股再有刺激，預料未來一周繼續區域游走，介乎28,000至29,000這一千點上落。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)



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