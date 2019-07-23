東方日報B2：滬科創板開鑼　首批25股全升　最癲飆4倍

上海科創板首批廿五隻新股周一正式上市，首日股價全線上揚，當中十六隻股份升逾一倍，表現最佳為半導體產品生產商安集科技(688019.SH)，首日急漲四倍。即使是表現「包尾」的軟件開發商新光光電(688011.SH)，股價亦漲逾84%。不過，市場資金分流下，滬深股市表現偏軟，滬綜指失守2,900點關，收報2,886點，下跌1.27%。



中國證監會去年11月初宣布在上海設立科創板，被市場喻為「中國納斯達克」。首批股份上市後首五個交易日沒有升跌幅限制下，首日交投非常熾熱，廿五隻股份總成交額約485億元人民幣(下同)，相當於滬深兩市總成交額約4,141億元的11.7%。



科創板首批股份股價盤中最大漲幅一律超過1.5倍，其中安集科技曾高見243.2元，較定價39.19元高出5.2倍。受惠股價顯著上揚，科創板股份的大股東因而「豬籠入水」，其中工業自動測試設備商華興源創(688001.SH)董事長陳文源、電池測試設備生商杭可科技(688006.SH)董事長曹驥，及電腦視覺人工智能科技服務商虹軟科技(688088.SH)控股股東鄧暉三人，身家一躍突破10億美元。



然而，科創板股份吸資效應強勁下，滬深股市三大指數周一跌幅均超過1%。滬綜指高開後回落，盤中曾低見2,879點，跌1.52%。深圳股市走勢相若，盤中曾低見9,073點，跌1.68%，收市報9,122點，跌1.15%。深圳創業板指數盤中曾低見1,511點，跌1.98%，收市報1,515點，跌1.69%。滬股通淨沽出約5.78億元，深股通則淨買入9.63億元。



豐盛金融資產管理部分析員馮宏遠表示，現時機構投資者尚未摸清科創板股份之價值，暫時難以判斷是否出現泡沫，但因內地股市資金只是「塘水滾塘魚」，如果科創板股份未來進一步抽高及成交更活躍，一般散戶就會湧入跟炒，導致科創板以外的股份被冷落，繼而拖累滬綜指的表現。



他估計，滬綜指短線或下試2,830至2,850點，若科創板股份開始「後勁不繼」，滬綜指始有望重拾升勢，但2,900點會有不小阻力。



此外，內地傳媒引述一名北京中型基金公司的基金經理表示，其基金通常會在新股上市後五個交易日內伺機沽貨，首日沽出或會錯過之後數日漲勢，但之後才沽出又可能「坐艇」。



不過，亦有基金經理稱，首批科創板公司質素不俗，於科研投入較主板企業更具優勢。首批科創板股份定價及估值可能較高，但增長快本身是科創板的定位，如股價大幅波動可能會迎來入市機會；而醫藥、新能源，半導體、雲計算、人工智能及5G是主要投資方針。



瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘認為，主板與科創板市場規模相差太遠，要說後者會顯著吸走市場資金是言之尚早，但因科創板股份供應少、需求高，以致有關股份出現熱炒情況。他估計，滬深股市在今季會維持橫行格局，雖然政策扶持會限制下跌空間，但市場還要觀望美國聯儲局息口去向與中美貿易談判有更明顯的結果，整體而言欠缺催化劑，內房、內險及5G相關股份會相對「穩陣」。



全國社保基金理事會證券投資部主任劉中元出席科創板首掛儀式時則稱，社保基金長期保持較大比重配置滬深股市，亦有參與科創板的戰略配售，科創板開啟後將一如既往堅持長線投資，並以此支持科創企業與實體經濟之發展。



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