梁冠業：人行未必緊隨美國減息

市場普遍認為中國將會探取不同的措施以保經濟增長，當中市場預計人民銀行將於下半年下調銀行存款準備金，加強企業的借貸空間。至於中國減息與否將視乎7月底美國聯儲局減息的力度，而利率期貨顯示美國減息半厘的機率由29.2%跌至27.1%，惟7月份市場對美聯儲月底減息的預期仍然是100%。



我們相信若然美國只減息四分之一厘的話，中國未必太快跟隨。畢竟中國減息的話，一來會削弱金融機構的盈利能力，二來現時中國銀行仍然依賴人行公布的基準利率來定價，而中國減息要見效的話，利率必須市場化才能對經濟增長起實質的作用。短期內，我們認為整個銀行制度作出改變的機會不大，中國減息對經濟的助力未如美國減息的結果奏效，似乎中國着力於操作銀行存款利率及央行7日再回購利率將對經濟更有利。



港股方面，近期成交偏弱，市場持觀望態度為主。本月晚些時候召開的中國政治局會議，以及美聯儲議息將可為投資者提供一些新方向。港股現時在28,000至28,800間上落，上月曾有成交破千億的情況下仍未能突破29,000阻力，投資者不宜作單邊部署。



海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)



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