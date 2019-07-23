中國銀河國際：內地消費零售股值得憧憬

內地國家統計局發布最新社會消費品零售數據，6月份社會消費品零售總額達到3.39萬億元人民幣(下同)，按年增長9.8%，其中限額以上單位消費品零售額1.32萬億元，按年增長9.7%。上半年社會消費品零售總額達到19.52萬億元，按年增長8.4%，扣除價格因素，實質增長6.7%。



6月社會消費品零售總額按年增速較上月大幅增加1.2個百分點，連續兩個月穩步上升，單月同比增速升至2018年4月以來最高，研究近三年的數據，6月份的同比增長均較5月份快，但上升幅度僅為0.4至0.6個百分點，今年提升的幅度遠超過過去三年的平均值。自從去年3月份零售總額的增長達到10.1%的高峰後，近一年多以來單月零售額增幅低於10%，我們維持對社會消費品增速慣性滑落區域繼續延長的觀點。



通脹方面，6月CPI按年增長穩定2.7%，與上月增幅持平，對比過去一年的數據看來，處於高位，並符合預期；其中食品價格上漲8.3%。



相關百貨渠道方面，化妝品增速維持高位，增速較上月提升1.1個百分點至5.2%；衣着品類本月同比增速為1.8%，與其他分類相比漲幅處於較低水平。化妝品6月零售額增速較上月大幅上升5.8個百分點至22.5%，上半年累計增速達到13.2%，在細分品類中的增速表現僅次於必需的日用品。金銀珠寶6月份零售額按年增速回升至7.8%，較上月提升3.1個百分點，累計增速上漲0.8個百分點至3.5%。



上半年全國商品房銷售額同比上升5.6%，增速持續下滑，較上月回落0.5個百分點，其中住宅銷售額增長8.4%，總體增速不及去年同期表現，主要受辦公樓銷售額下跌12.5%、商用營業房銷售額下跌10.0%拖累。國房景氣指數較上月提升0.04個百分點，與房地產相關的家用電器及家具等，則分別升至7.7%至8.3%。



總括而言，上半年必需消費品表現符合預期，弱周期的優勢展現，端午假期消費與持續十餘天的電商「618」年中大促銷，推升了6月消費零售額。夏季來臨，飲料、冷氣機及風扇等季節性商品銷售額有望上升，同時青少年群體迎來暑假，文娛、旅遊等服務體驗式消費預期出現上揚。基於此，我們推薦消費類及零售類股份，包括家家悅(603708.SH)、天虹股份(002419.SZ)、周大生(002867.SZ)、蘇寧易購(002024.SZ)，及關注永輝超市(601933.SH)。



中國銀河國際研究部



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