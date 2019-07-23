陳蓓敏：舜宇業績向好睇96.8元

美股道指上周創歷史高位27,398點後回軟，全周累跌不足0.7%，市場承接力不俗。本周投資者將聚焦美企公布業績。波音將在周三公布季績，因憧憬第二季業績達標，股價上周五帶動升4.5%。金融股公布業績後回落。科技股因受反壟斷和政府加強監管執法受壓，龍頭企業普遍跌1.4%。聯儲局議息臨近，特朗普不斷出言干擾。美伊局勢緊張，英國亦捲入漩渦，紐約期油卻在低位見反彈，上周五重返56美元水平。



周一(22日)為內地科創版登場大日子，開市半小時，成交就超過200億元，但A股其他重要指數背馳偏軟。港股缺乏北水滋潤，恒指在28,500點附近呆等。旅發局公布上半年訪港旅客累計為3,500萬人次，按年上升14%，單6月訪港旅客，按年升8.5%。其中，內地客升一成。但可惜旅客人均消費跌約一成半。



早前華為公布，首5個月全球銷售了1億部手機，較去年早了50天達到這一數字。手機鏡頭供應商舜宇(02382)將於8月中公布中期業績，市場估計受惠手機鏡頭需求持續上升，純利可達14億元人民幣，按年增長約近兩成。投行看好下半年行業前景，調高舜宇目標價。建議候低吸納，目標價96.8元，跌穿81.4元止蝕。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)



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