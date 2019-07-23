美股收市：對科技股季績感樂觀　道指升17點

投資者對於大型科技股業績表現仍感樂觀，美國股市周一做好。道指收報27,171點，升17點或0.07%；標指收報2,985點，升8點或0.28%；納指收報8,204點，升57點或0.71%。



外媒報道，在已公布季績的公司當中，有78.5%的公司盈利超出分析師預期，67%的收入勝預期。不過，本周才是「戲肉」，因超過1/4的標指500大成分股將公布業績，包括Facebook、Google母公司Alphabet、亞馬遜(Amazon)等科技巨頭，以及麥當勞與波音等藍籌股。



大型科技股周一領市做好，Facebook全日升2%；蘋果公司收漲2.29%；亞馬遜則升1.07%。



另外，市場對美國聯儲局月底大手減息預期降溫。利率期貨顯示，減息0.5厘的概率已跌至23.5%；減息0.25厘的可能性則為76.5%。



值得留意的是，外國傳媒引述消息人士報道，美國白宮與國會民主黨已接近達成提高發債上限兩年的共識，即延長至2021年7月31日，目前只餘下「字眼」上的斟酌。



美國財長姆紐欽上周已呼籲，國會需在7月26日休會前提高發債上限，確保政府的借款能力，因為根據最新預測，有可能在9月初，國會暑假完畢前就到了發債上限，即沒有現金了。目前的消息可謂讓市場放下心頭大石。



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