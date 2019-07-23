特朗普：已就提高發債上限兩年達成協議

美國總統特朗普周一在社交媒體上表示，已經就提高聯邦政府發債上限兩年達成協議。



稍早前，有外媒引述消息人士報道，美國白宮與國會民主黨已接近達成提高發債上限兩年的共識，即延長至2021年7月31日，目前只餘下「字眼」上的斟酌。



據美國財政部7月11日公布的數據顯示，今個財政年度首9個月(2018年10月至2019年6月)，美國聯邦政府收入2.61萬億美元，支出3.36萬億美元，赤字7,471億美元，按年大增23.1%。



當時財長姆紐欽呼籲國會在休會前提高發債上限，確保政府的借款能力，因為根據最新預測，有可能在9月初，國會暑假完畢前就到了發債上限，即沒有現金了。



美國眾議院將於7月26日休會，參議院則於8月2日休會，預計兩院假期延續至9月9日之後。富國銀行認為，如果美國國會無法及時提高債務上限，不僅將發生債務違約，並危及主權信貸評級，美國政府可能在10月初再次陷入停擺，經濟也將受巨大衝擊。



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