緣慳一面？波場幣孫宇晨與股神再安排飯局

波場基金會(TRON Foundation)宣布，已向巴菲特及格萊德基金會(GLIDE Foundation)總裁兼首席執行官Karen Hanrahan通報其創始人孫宇晨的病情，所有各方都同意在各自的時間表可以容納時，重新安排午餐時間，而孫邀請的客人亦將在重新安排的時間出席午餐。





【07:22】太可惜！波場幣孫宇晨突取消巴菲特午宴 因為...

內媒報道，以歷史紀錄高達456.78萬美元(約3,562.88萬港元)投得，股神巴菲特慈善午宴的九十後波場幣(TRON)創始人孫宇晨於微博稱，因突發腎結石正於醫院治療，因故取消與巴菲特的午餐會面，但特別提到對於格萊德基金會的捐贈已經完成，仍然有效。



他又指，目前身體情況一切穩定，待身體恢復後將很快與外界見面。



事有湊巧，於本月初亦有消息傳出，巴菲特取消該午宴，而孫迅即於微博澄清午宴如常舉行。



據悉，一年一度的慈善午宴原定於本月25日在三藩市傑克遜廣場的三星米芝蓮餐廳進行，早前孫還表示將向美國總統特朗普發出邀請，主要針對特朗普連番對比特幣等加密貨幣的批評。



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