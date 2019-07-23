【市前重點睇】美股做好　英鎊弱勢

●美匯指數微升至97.28；圓匯偏軟，企107.91；歐元兌美元報1.120。英國首相之爭將有結果，英鎊隔晚低見1.2456。港匯報7.8104。離岸人民幣靠穩在6.88水平。金價報1,423美元；波斯灣戰雲密布，紐油突破56美元關。道指期貨偏軟。



●美國總統特朗普周一在社交媒體上表示，已經就提高聯邦政府發債上限兩年達成協議。



●道指收報27,171點，升17點或0.07%；標指收報2,985點，升8點或0.28%；納指收報8,204點，升57點或0.71%。https://bit.ly/2Sw57sC



●市場對美國聯儲局月底大手減息預期降溫。利率期貨顯示，減息0.5厘的機會已跌至23.5%；減息0.25厘的可能性則為76.5%。



●港股ADR指數收報28,349點，跌22點。



●即月恒生指數夜期收報28,382點，升9點，高水11點，成交18,609張。



●消息指，中國政府上周五與國有和民營大豆買家討論增加美國大豆採購的計劃，可能包括免除對美國大豆的報復性關稅。政府正諮詢業界意見，這項計劃或會根據貿易談判進展有變。



●特朗普與高通、英特爾、Google、思科等科技企業CEO討論華為問題，以及不公平的國際貿易操作和5G技術。

-英國政府推遲就華為參與該國5G網絡建設的問題做決定，理由是尚不完全確定美國出口禁令對這家中國公司的影響。

-華為創辦人兼總裁任正非預計，公司2019年手機出貨量將達2.7億部，較其原來的增長目標高20%。



●美國證交會(SEC)公布，科技巨擘微軟公司同意支付超過2,500萬美元，以結束該公司涉及聯邦反貪指控的案件。



●蘋果公司傳進入收購英特爾手機晶片業務的深入談判階段，合共涉資至少10億美元，最快有望下周達成協議。



●美國10年期國債孳息率下跌0.88點子，報2.0464厘。



●紐約期油收報每桶56.22美元，升0.46美元或0.82%；布蘭特期油收報每桶63.26美元，升0.79美元或1.26%。



●紐約期金收報每安士1,426.9美元，升0.2美元或0.01%。



●英國富時100指數收報7,514點，升6點或0.08%；法國CAC指數收報5,567點，升14點或0.26%；德國DAX指數收報12,289點，升29點或0.24%。https://bit.ly/2OdRdNh



●英國新首相人選周二將揭曉。市場預期，約翰遜將當選保守黨黨魁並出任新首相，而歐洲及美洲事務國務大臣Alan Duncan從保守黨內閣辭職。



●中國商務部指，上半年進出口保持穩中提質的發展態勢，對國民經濟的貢獻增強。



●日本央行行長黑田東彥指，全球經濟增長前景不確定性上升，正密切關注，央行將持續推進強有力的貨幣寬鬆政策，以使通張率升向2%的目標水平。



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