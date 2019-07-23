《財富》世界500強：中國企業數目首次超越美國

美國雜誌《財富》最新公布全球500強(Fortune Global 500)企業，中國佔129家，首次超越美國的121家。



營收方面，該500強企業總營業收入32.7萬億美元(約255萬億港元)，較對上一個年度增加8.9%；總利潤再創紀錄至2.15萬億美元(約16.8萬億港元)，增長14.5%。中國企業的營收佔全球500強企業的25.6%，略低於美企的28.8%。



排名頭三位為沃爾瑪(Wal-mart)、中國石油化工集團及殼牌石油。



其中，中國恒大(03333)及碧桂園(02007)首次進入前200強，恒大跳升92位至排名138位，碧桂園更是上升最快的企業，躍升176位至排名177位。



而格力及小米集團(01810)均首次上榜，分別排名414位及468位，而小米是當中最「年輕」的公司。



其他較為熟悉的公司包括，曾遭美國封殺的華為排名第61，仍上升11位；阿里巴巴排名182位，騰訊(00700)及萬科(02202)分別排237及254位。



在盈利方面，沙特阿美以近1,110億美元的超高利潤登利潤榜首位，蘋果公司位第2；利潤榜前10位的四家中國公司仍是工行(01398)、建行(00939)、農行(012388)及中行(03988)等四大國有商業銀行。



有賺就有蝕，今年共有31家公司未錄盈利，其中通用電氣虧損約223.6億美元最多。中國共有12家公司錄得虧損，中國人壽(02628)虧損最多，接近25.7億美元。



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