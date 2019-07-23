【股民熱話】市道如掛十號波　歷劫對港股有何啟示？

由周日傍晚至周一(22日)凌晨，香港所發生的事件，令香港人徹夜難眠。政府管治失民心，投資市場人氣超低迷，港股成交得六百多億元，恒指表現喺亞太區股市中排行第尾，乃「實至名歸」！



周一中午再度傳來新界區會再有暴民行動，嚇得大街小巷商舖都提早關門，着員工早點歸家。炎陽天下，香港的零售市道就如十號風球高高掛！叫的士由九龍入新界加兩百元都冇司機肯接柯打，區內街道人、車蹤迹罕見，人人自危。治安亂局至此，香港人的心理陰影面積範圍實在難以估量。今日唔知聽日事，有錢喺袋，自然都冇咩心情消費。



如是者，專門做本地零售的行業，顯然會首當其衝。珠寶、服裝、化妝品、電子消費品、飲食…，通通難以幸免，所損失的生意額，自然追討無門。最慘係，今次由6月修例事件引發的社會動盪，不知如何收科，零售市道旺季不旺，商戶慘淡經營的日子可能才剛開始，年底的難關，真的不知能否安然度過！難怪周一見到地產股同收租股沽壓甚大，恒生地產分類指數跌幅1.59%，比恒指跌幅還要大。



雖則話，市道唔好，大型連鎖店或在續租上會有較大的議價空間，但能否抵銷營業額的跌幅，尚屬未知數。若然收租股要大幅減租，租金收入大減，就要硬食，可見商舖業主都幾閉翳。所以，呢期都係盡量避免沾手呢個板塊，若然仍持重倉，幾可肯定未來一年收息唔夠蝕價的話，還是要考慮及時作出減持，以控制組合風險。



此外，金融市場亦唔好得去邊。近日筆者在中環某連鎖快餐店食晏，見十個八個來自附近大型外資投資銀行的職員來排隊買飯用餐。就連本屬高消費群的iBanker都要捱快餐，可想而知呢個行頭真係幾難搵食？年中以來港股錯失了兩隻大型新股，新股市場遇冷。舊的炒唔起，新的又路難行，股市持續每日得幾百億元成交，金融業養住咁多人，仲可以頂到幾耐，倒是疑問。



花無百日紅，平常心看待變化。如今最重要係保留實力，做好心理準備，沉着應付經濟逆境的到臨！香港樓市，既是一個巨型泡沫，今浪似乎好大機會先由商用物業市道帶動調整。至於股市，由於六成市值來自中資股，故見恒指目前仍然可以企喺兩萬八樓上。問題是港股交投淡靜，中資股要在股市融資亦不容易，加上經濟景氣差，估值壓縮也是必然趨勢。若中美貿談仍未有進展，後市要進行較大型的調整，也許只是時間問題。



處於當前的亂世，香港人都寢食難安。不過，回顧香港經歷1982(中英談判，恒指在當年由約1,445點回落至676點)、1989(恒指由當年5至6月由3,329點回落至近2,022點)、1997年(恒指由當年8至10月由16,820點水平跌至8,775點)等本土政治事件，平定之後都能再次重新起步，謀求更好的發展。香港人能屈於刻下差劣的運氣，牛鬼蛇神當道，卻絕不能輸掉對前景的信心，要一起加油，攜手化危為機，轉禍為祥！



東方產經專欄作者 帥哥



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