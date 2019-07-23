馬鋼被提全購　控股股東51%股權轉讓予中國寶武

馬鞍山鋼鐵(00323)公布，就安徽省國資委同意向中國寶武無償劃轉其持有的該公司控股股東馬鋼集團51%股權，根據委員會決定且按收購守則規則26.1要求，交割後，中國寶武將促使其全資附屬公司寶鋼展開所有發行在外H股的強制性有條件現金要約。



交割完成後，可能H股要約將由寶鋼向要約股東作出。涉及約17.33億股H股，佔公司已發行總股本約22.5%。每股H股要約價2.97港元，涉資51.47億元。



完成後，中國寶武將持有馬鋼集團51%股權，而安徽省國資委將持有馬鋼集團餘下的49%股權。寶鋼擬於可能H股要約結束後維持已發行H股在聯交所的上市地位。



另外，馬鋼公布簽訂多項協議，擬購買馬鋼集團2幅土地、重機公司1幅土地，以及擬購工程技術集團部分地面資產並支付相關費用。



協議包括公司與馬鋼集團就重型H型鋼生產線項目建設用地簽訂土地轉讓協議A，及就節能減排CCPP綜合利用發電項目建設用地簽訂土地轉讓協議B；與工程技術集團就節能減排CCPP綜合利用發電項目相關地面資產及費用簽訂搬遷補償協議；與工程技術集團全資附屬公司重機公司就重型H型鋼生產線項目建設用地簽訂土地轉讓協議C。



協議A涉及土地106.73畝，位於中國馬鞍山市天門大道西側馬鋼三廠區，評估總價2,547.2萬元人民幣(下同)。協議B涉及土地177.77畝，位於馬鞍山市甯蕪路西側馬鋼一廠區，評估總價為4,242.74萬元。協議C涉及土地14.52畝，位於馬鞍山市天門大道西側馬鋼三廠區，評估總價347.13萬元。此外，公司擬向工程技術集團購買位於土地轉讓協議B項下的土地上的地面資產，包括建構築物、附屬物、破壞性設備費、可搬遷設備搬遷費、停產停業損失補償費。地面資產評估總值為5,755萬元。



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