【即市分析】收租股調整　可以執平貨嗎？

東方產經專欄作者股博士：香港政治動盪，近期港股飄忽不定之餘，最慘係連成交都縮到日日得6字頭。所謂十個牛皮在九個淡，真係睇唔到後市會有幾樂觀。



策略上，現時要進攻相對困難，反而如何防守就更重要，尤其是仍手持重倉者，更應知道某類板塊看似唔錯，但就潛在不少風險，而本地收租股就係一例。



首先，雖然本地樓市表現好似唔錯，部分地區更出現創新高成交，但其實樓市甚有乾升味道，未來能否再上一層樓成問題。其次，即使住宅樓市上升，但商場收租股都唔會有運行，事關近期的社會事件打擊市道，租戶難免會重估未來租值。前晚的元朗事件，區內主要商場經營者--新鴻基地產(00016)股價受壓，便可見一斑。



最後，就係一次性風險，如今香港政局不穩，香港在國際社會地位會發生甚麼變動不能預知，包括美國可能檢討香港的關稅地位，以及國際評級公司可能會下調香港的信貸評級，則投資市場必然要對港樓及收租股等進行重估，這個風險亦不可不察。



走勢上，幾隻收租股希慎興業(00014)、太古地產(01972)、九龍倉集團(00004)及新地股價周初全部跌逾2%。雖然現價息率介乎2.6至3.6厘都唔算低，但講真唔知今次社會動盪會持續幾耐，為免賺息蝕價，都係行人止步。

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