【專家點評】龔成：在高樓價中　仍適合買樓的人

雖然在樓價高企時買樓看似蝕底，但其實，有些人就算在高價買樓，也是未必一定蝕底的。



--有實際需要的人--

其中一類就是有實際需要，而又不懂投資的人。我曾在《80後百萬富翁》書中，詳解了買樓與租樓其實是完全沒有分別的，因關鍵位不是擁有一層樓與否，而是租金回報率、按揭利率、機會成本中的再投資回報率。



不過，若果是一個完全不懂投資的人，即是再投資回報率根本不適用，故很多時候，買樓將會是比租樓好的。



因為長遠來說，我們的貨幣必定貶值，即是資產價格必定上升，故我們必須將貨幣轉化成資產，如股票、物業等。若然你完全不懂得投資股票，而在住屋上又有實際需要，相信在長遠能避過貨幣貶值，而又最適合你的方法，就是買樓了，這可說是你為你財富保值的其中一種方法。



--從需要面出發--

當然，過高位買樓可能要面對下跌時的壓力，能捕捉到適當時機當然最好，但若然你是有自住需要，考慮點將會是每月供款、將來的供款能力、加息後的影響，多於單考慮樓價。



因為這類人買樓的目的只是自住，故影響他最大的是每月供款，而當買樓後所謂的樓價，其實沒有實質上的影響(而影響亦只屬心理上的)，就算樓價真的大跌，只要每月能準時供款就可以。



當然，若你有實際需要，但又認為現時樓價太高，那「準備」相信是你現時最應做的事，儲更多的現金、學習更多相關知識、久不久去實地睇樓，這些準備相信在任何時間對你都是最有利的。



財經作者 龔成



(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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