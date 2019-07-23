【高盛推介】港股悶局　恒指輪證點部署？

高盛(亞洲)有限責任公司：市場憧憬歐美減息，道指昨晚微升17點，收報27,171點。有報道指美國財長姆紐欽將可能率團，於下月到中國與副總理劉鶴會面。



另外，美國總統特朗普會見7間科技產品巨擘，同意他們提出關於向華為供貨時美國商務部可迅速批出豁免許可。



美股道指隔夜收升17點，報27,171點；恒指今日(23日)高開20點，報28,392點。



資金流向方面，恒指昨日下跌，資金留意恒指牛證，有約1.1億港元流入，其中以貼價牛證如收回價28,000點以上的產品較多資金注意。而恒指熊證則有約1.1億元流走。



輪證選擇中，投資者如希望部署恒指牛證，較進取的投資者可留意恒指牛(50985)，收回價28,168點，距離恒指現貨有約200點差距；收回價於28,000點附近的產品可留意恒指牛(50340)及恒指牛(68415)，都是相近收回價產品中槓桿最高；熊證則可留意今天新上市恒指熊(51316)，是市場上最貼價的熊證之一，另外可留意恒指熊(50578，亦是相近收回價產品中槓桿最高。



恒指牛(50985)收回價28,168點，行使價28,068點，換股比率10,000，槓桿比率109.1倍，相近收回價產品中槓桿最高。



恒指牛(50340)收回價28,068點，行使價27,968點，換股比率10,000，槓桿比率81.1倍，相近收回價產品中槓桿最高。



恒指牛(68415)收回價27,918點，行使價27,818點，換股比率10,000，槓桿比率59.1倍，相近收回價產品中槓桿最高。



恒指熊(51316)收回價28,555點，行使價28,655點，換股比率10,000，新上市、市場上最貼價的熊證之一。



恒指熊(50578)收回價28,876點，行使價28,976點，換股比率10,000，槓桿比率41.7倍，相近收回價產品中槓桿最高。



高盛恒指牛熊證及認股證條款：

恒指牛(50985)收回價28,168點，行使價28,068點，槓桿比率109.1倍。



恒指牛(50340)收回價28,068點，行使價27,968點，槓桿比率81.1倍。



恒指牛(68415)收回價27,918點，行使價27,818點，槓桿比率59.1倍。



恒指熊(51316)收回價28,555點，行使價28,655點，今日新上市。



恒指熊(50578)收回價28,876點，行使價28,976點，槓桿比率41.7倍。



恒指購(27338)行使價29,338點，到期日2019年8月29日，實際槓桿33.5倍。



恒指購(26928)行使價29,028點，到期日2019年8月29日，實際槓桿30.3倍。



恒指沽(12173)行使價27,568點，到期日2019年9月27日，實際槓桿17.9倍。



恒指沽(14667)行使價28,068點，到期日2019年9月27日，實際槓桿16.6倍。



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