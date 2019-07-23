港股格局：二萬八悶局難突破！

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，中美重啟貿易談判，加上憧憬美國聯儲局月尾減息兩大利好因素，都無助港股上破二萬九關阻力，反映市場已消化大部分好消息。



他預期，即使美國官員8月前再次飛往北京，協議內容亦與市場預期相差不遠。再者，市場推測聯儲局月底減息幅度將降至四分一厘，拖累港股短期難以走出二萬八點悶局。



大摩將蘋果公司股票的目標價從231美元上調至247美元，利好蘋果公司隔晚(22日)股價。陳相信消息將利好蘋果概念股，惟現階段由於受到大市氣氛制約，或窒礙升勢。不過，瑞聲科技(02018)自年初以來，已累積一定跌幅，並持續在低位窄幅上落，加上近期技術指標，如14天RSI現利好改變，料可為股價帶來正面影響，現價追入值博率高，建議投資者購入作中線部署，掌握可能爆升的機會。



至於發盈喜的安踏體育(02020)雖然連環遭狙擊，惟市場未見對相關指控現憂慮，認為現價可追入，惟需留意57.5元水平可否企穩，否則應以此水平作止蝕位。



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