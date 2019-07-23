【即市分析】憧憬派特別息　華晨短線具承接

東方產經專欄作者桃桃：過去一個月，港股有波幅冇升幅，繼續炒股唔炒市。惟見汽車股中，華晨中國(01114)股價反覆向好，值得留意。集團於上周一(15日)出公告指考慮派發特別股，或是近月持續跑羸大市的原因。



里昂報告指，華晨將於周四(25日)決定是否派特別股息，若得批准，估計投資者將於2019至2022年度，獲每股2.4至5港元派息，意味年度平均股息收益率為6%至13%。惟該行稱，派特別息對其2019至2020年的盈利影響有限，未調整其預測及估值，目標價維持於9.84元。



睇番走勢，集團自去年公布出售25%股權予寶馬後，股價一落千丈，現價已由低位回升逾6成。今年5月中開始展反彈浪，短線企穩8.9至9元樓上可小注，目標再試衝10元關，失守250天線8.44元則要先行離場。



補充一句，華晨於出售相關股權後，未來發展方向未見明朗，好「息」股民只宜小注短線操作。

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