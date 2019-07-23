【午市重點睇】美元偏強　金價回軟

2019年07月23日 12:04
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    ●在亞洲市，美匯指數曾升至97.41；圓匯回軟至108.08；歐元兌美元報1.119；英鎊弱企1.246。港匯最新處7.8113。在岸、離岸人民幣在6.88水平。金價回調，低見1,415美元；布油企63.32美元水平，紐油報56.26美元。道指期貨升37點。

    ●港股窄幅上落，恒生指數半日升30點或0.11%，報28,402點，安踏破頂。https://bit.ly/2StyUSE
    -異動股：新功能受捧，美圖急漲一成。
    -港股格局：二萬八悶局難突破！
    -馬鋼被提全購，控股股東51%股權轉讓予中國寶武。
    -復星旅遊文化發盈喜。
    -新城發展：5項目已簽股權轉讓協議，涉24億元人民幣。

    ●【即市分析】
    -憧憬派特別息，華晨短線具承接。https://bit.ly/2LyaCX2
    -收租股調整，可以執平貨嗎？https://bit.ly/2Za5yeI
    -港股難升，咁沽唔沽得過？https://bit.ly/32MFXuo

    ●A股快報：滬深三大指數半日收市向上；科創板25隻股份有21隻回吐，佔比約84%。https://bit.ly/2LxYOUN

    ●亞洲股市：日股中段漲約200點。https://bit.ly/2y3Qx25

    ●港元拆息︰1個月期續升至2.04厘。

    ●人民幣兌每美元中間價為6.8818，下調59點子，呈兩連跌。

    ●人行暫停逆回購操作。

    ●特朗普接見科企CEO傾供貨，華為調升手機出貨目標。

    ●南韓央行：經濟面臨三大風險，將維持寬鬆幣策。

    ●緣慳一面？波場幣孫宇晨與股神再安排飯局。https://bit.ly/30OoWyb

    ●大摩警告：美經濟20%機會陷衰退，聯儲局太遲減息。

    ●《財富》世界500強：中國企業數目首次超越美國。

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