【午市重點睇】美元偏強　金價回軟

●在亞洲市，美匯指數曾升至97.41；圓匯回軟至108.08；歐元兌美元報1.119；英鎊弱企1.246。港匯最新處7.8113。在岸、離岸人民幣在6.88水平。金價回調，低見1,415美元；布油企63.32美元水平，紐油報56.26美元。道指期貨升37點。



●港股窄幅上落，恒生指數半日升30點或0.11%，報28,402點，安踏破頂。https://bit.ly/2StyUSE

-異動股：新功能受捧，美圖急漲一成。

-港股格局：二萬八悶局難突破！

-馬鋼被提全購，控股股東51%股權轉讓予中國寶武。

-復星旅遊文化發盈喜。

-新城發展：5項目已簽股權轉讓協議，涉24億元人民幣。



●【即市分析】

-憧憬派特別息，華晨短線具承接。https://bit.ly/2LyaCX2

-收租股調整，可以執平貨嗎？https://bit.ly/2Za5yeI

-港股難升，咁沽唔沽得過？https://bit.ly/32MFXuo



●A股快報：滬深三大指數半日收市向上；科創板25隻股份有21隻回吐，佔比約84%。https://bit.ly/2LxYOUN



●亞洲股市：日股中段漲約200點。https://bit.ly/2y3Qx25



●港元拆息︰1個月期續升至2.04厘。



●人民幣兌每美元中間價為6.8818，下調59點子，呈兩連跌。



●人行暫停逆回購操作。



●特朗普接見科企CEO傾供貨，華為調升手機出貨目標。



●南韓央行：經濟面臨三大風險，將維持寬鬆幣策。



●緣慳一面？波場幣孫宇晨與股神再安排飯局。https://bit.ly/30OoWyb



●大摩警告：美經濟20%機會陷衰退，聯儲局太遲減息。



●《財富》世界500強：中國企業數目首次超越美國。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【股民熱話】市道如掛十號波 歷劫對港股有何啟示？

https://bit.ly/2YkdSLz



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm