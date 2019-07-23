【午市重點睇】美元偏強 金價回軟
●在亞洲市，美匯指數曾升至97.41；圓匯回軟至108.08；歐元兌美元報1.119；英鎊弱企1.246。港匯最新處7.8113。在岸、離岸人民幣在6.88水平。金價回調，低見1,415美元；布油企63.32美元水平，紐油報56.26美元。道指期貨升37點。
●港股窄幅上落，恒生指數半日升30點或0.11%，報28,402點，安踏破頂。https://bit.ly/2StyUSE
-異動股：新功能受捧，美圖急漲一成。
-港股格局：二萬八悶局難突破！
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●【即市分析】
-憧憬派特別息，華晨短線具承接。https://bit.ly/2LyaCX2
-收租股調整，可以執平貨嗎？https://bit.ly/2Za5yeI
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●A股快報：滬深三大指數半日收市向上；科創板25隻股份有21隻回吐，佔比約84%。https://bit.ly/2LxYOUN
●亞洲股市：日股中段漲約200點。https://bit.ly/2y3Qx25
●港元拆息︰1個月期續升至2.04厘。
●人民幣兌每美元中間價為6.8818，下調59點子，呈兩連跌。
●人行暫停逆回購操作。
●特朗普接見科企CEO傾供貨，華為調升手機出貨目標。
●南韓央行：經濟面臨三大風險，將維持寬鬆幣策。
●緣慳一面？波場幣孫宇晨與股神再安排飯局。https://bit.ly/30OoWyb
●大摩警告：美經濟20%機會陷衰退，聯儲局太遲減息。
●《財富》世界500強：中國企業數目首次超越美國。
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