【專家點評】時富：李寧營收增速強勁　

李寧(02331)公司上月發盈喜，2019上半年股東應佔溢利增加不少於4.4億元(人民幣‧下同)，即撇除其他因素，較2018年高出1.62倍，實現高速增長。預計業績改善主要基於收入增長超過30%;持續經營業務利潤增加90%；及一次性非經營性利潤不少於2億元。考慮到業績表現理想加上投資亮點多，我們認為公司未來幾年仍有可觀的上升空間，給予「買入」評級，目標價22港元。



公司通過一系列策略，積極優化渠道結構，提升營運效率，包括持續關閉虧損店舖和升級改造低效店舖；啟動「中國李寧店」渠道，將其佈局在一二線城市的高端商圈，以吸引高消費客戶群體；擴充銷售點數量至7,137個，按年增10.9%(當中李寧YOUNG品牌按年增358%至793個銷售點)；及積極發展電子商務渠道，收入佔比持續上升，並錄得40%至50%業務增長。隨着銷售渠道進一步完善，相信公司毛利率將有所提升。



公司多個服裝系列均表現出色，早前更通過亮相紐約及巴黎時裝週、跨品牌合作等推廣模式，增加社會話題性，掀起了「國潮」運動風。公司的「中國李寧」品牌，定位中高端，時尚度較高，成功拓展年輕客戶群；而「李寧YOUNG」童裝品牌毛利較高，盈利表現同樣不俗，管理層預料其收入佔比將繼續攀升，成為未來增長動力。公司手上2019第四季訂單按年計已有10%至20%增長，可見其品牌轉型策略逐漸實現回報。



中央今年落實減稅降費，力谷內需以刺激經濟增長，國家發改委及體育總局早前訂下2020年目標，將全國體育消費總規模提高到1.5萬億元。而國家統計局資料顯示，2019上半年社會消費品零售總額按年增長8.4%，可見內地零售逐漸回暖。加上中美貿易戰後，內地消費者偏好國民體育用品品牌。在行業政策利好、內地消費結構及需求升級等因素帶動下，運動品牌股長線前景樂觀。公司作為業內龍頭之一，將成為主要受惠者。



時富金融研究部

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