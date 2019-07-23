【瑞通推介】友邦創新高後回落　購沽證點揀？

瑞通認股證牛熊證銷售部：據報美國白宮官員隔晚與一些科技企業代表會晤，討論華為禁令。另外，重磅美企陸續公布業績，道指收升17點，報27,171點。



香港政治爭拗愈演愈烈，港股昨日(22日)尾市跌勢轉急，收報28,371點，跌394點或1.4%；今日(23日)繼續窄幅偏軟，曾下試28,300點水平，其後倒升，逐步上試10天線(約28,495點)，半日收升30點或0.1%，至28,402點。



恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾1.2億港元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.2億元，反映較多投資者看好技術性反彈將至。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,000至28,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。



友邦低開近2%後曾低見85.3元，其後跌幅大為收窄，於87元之下徘徊。上周三至五，友邦連升3個交易日，高見88.5元歷史新高，昨日回吐1.5%，今早偏軟。



技術上，友邦目前企穩多條移動平均線之上，昨今兩日調整，可以視為正常技術調整，9天RSI由上周五的76，回落至目前的62，整體技術強勢未變。昨日友邦好倉淨流入逾500萬元，而其淡倉淨流出超過110萬元。



內地科創板正式在上海交易，有分析認為長遠或會瓜分原本來港上市的大型IPO，加上港股投資氣氛轉差，港交所昨跌近2.5%收市，收報266.6元，連失10天和100天線，並創一個月低；股份今早好淡爭持，力守266元，後市留意會否考驗50天線262.5元支持，反彈阻力先看270元。



港交所昨錄4.46億元沽空金額，沽空比率27%，但昨有超過8,700萬元北水淨流入該股。輪證資金流方面，昨有逾350萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄60萬元淨流出。



香港零售管理協會維持今年零售業營業額雙位數跌幅的預期，而該協會多數會員指出在過去1個月內公司的銷售額都出現下滑。另外，美國聯儲局今月減息半厘的憧憬降溫，拖累本地地產收租股昨顯著受壓。新世界發展昨一舉跌穿10天、20天及50天線，下跌2.4%收市，盤中低位曾見12.04元；今早股份靠穩，一度重返約12.19元的50天線附近。昨有6萬元淨流入其好倉。



有券商發表研究報告預期，中國保險行業的中期利潤將按年大增70%，並看好中國人壽的壽險新業務價值將有20%增長，大幅領先同業，但A股走弱，國壽昨亦要調整近2%，收報20.35元；股份今早續於此水平窄幅上落，續守於10天線之上。昨有70萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄12萬元淨流入。



中國鐵塔昨遭1億元北水沽出，股價收跌近2%於2.06元；今早股價續於此水平附近上落，現時10天及20天線處2.1元水平，料成股份短線反彈阻力，下方2元關口支持不宜有失。昨分別有182萬元和5萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關界內證之選擇：

恒指界內證(47075)下限價26,800點，上限價28,300點。

恒指界內證(47076)下限價28,500點，上限價31,000點。

騰訊界內證(47055)下限價368.8元，上限價422.8元。

騰訊界內證(47059)下限價288.8元，上限價342.8元。



瑞通相關認股證之選擇：

友邦輕微價外、中短期購(18389)行使價100元，2019年12月到期，實際槓桿10.3倍。



友邦輕微價外、中短期沽(18344)行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿10.2倍。



港交貼價、中短期購(16656)行使價278元，2019年10月到期，實際槓桿12.2倍。



港交輕微價外、中短期沽(16662)行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿11.2倍。



新發貼價、中短期購(15453)行使價12.4元，2019年12月到期，實際槓桿7.8倍。



國壽輕微價外、中短期購(17504)行使價21.6元，2019年11月到期，實際槓桿10.5倍。



國壽價內、中短期沽(21280)行使價20.5元，2019年12月到期，實際槓桿5.6倍。



鐵塔輕微價外、短期購(29653)行使價2.18元，2019年9月到期，實際槓桿9.1倍。



港鐵輕微價外、中年期購(20544)行使價56.88元，2020年2月到期，實際槓桿9.3倍。



新地輕微價外、中年期購(20643)行使價143.8元，2020年1月到期，實際槓桿9.4倍。



新地貼價、中短期沽(16143)行使價126.8元，2019年11月到期，實際槓桿10.9倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(50343)收回價27,910點，槓桿比率42倍。

恒指N類熊證(50949)收回價及行使價28,980點，槓桿比率44倍。

友邦牛證(50344)收回價80.1元，槓桿比率10.3倍。

友邦熊證(67446)收回價89.9元，槓桿比率18.8倍。

騰訊牛證(69274)收回價346.1元，槓桿比率19.7倍。

騰訊熊證(50427)收回價375.3元，槓桿比率18.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。