政府推可扣稅延期年金　滙豐保險：人均每年供款9萬元

政府於今年4月推出可扣稅延期年金，滙豐保險香港行政總裁文德華稱，港人對理財產品的需求熱烈，截至6月底已錄逾7,500宗申請，平均每年供款更高達9萬港元，投保人以45歲人士為多，符合公司預期。



市場普遍稱客戶每月供款約5至6萬元，剛好享盡政府提供的扣稅優惠，他指出，滙豐的客戶的年供款高達9萬元，反映市民除冀獲扣稅優惠外，更着重財富增值。



對於美國有機會年內減息，他相信，市場波幅將會更大及存在更多不穩定因素，保證回報相對更重要，將會鼓勵市民逐漸考慮長期投資產品，如退休保險產品及醫療保險，相信對整個保險業界有利。



滙豐未能成為首批推出自願醫保產品的香港保險公司，他預告，公司將於今年底推出相關產品，又稱滙豐有龐大的零售銀行客戶基礎，對銷量仍有信心。



隨着都市人對儲蓄需求增加，滙豐保險為早前推出的年金計劃，新增認知障礙的附加保障，滙豐保險香港產品主管張家俊解釋，假如投保人於獲發年金期間患上「嚴重認知障礙」，可每月額外獲上限3萬元收入，直至受保人身故，惟保費較基本保費貴5至10%。



另外，公司新推具儲蓄成分的危疾保險，張稱，投保人因患癌症、心臟病或中風等而獲賠償三次，其儲蓄部分的保單價仍維持不變，每年潛在回報率最高達4.3厘。



近期內地人來港投保有放緩趨勢或有礙行業發展，文德華指，公司的增長動力仍然強勁，客戶分別來自香港、內地、台灣及其他海外地區。



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