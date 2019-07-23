【高盛推介】業界看淡騰訊次季業績　追蹤購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：有券商發表報告指，騰訊的視像廣告業務受內容管制影響，廣告收入將下降，預料次季業績遜市場預期，微調其目標價至430港元，維持買入評級。



騰訊走勢反覆向好，現報358.4元或0.2%。



騰訊認購證近日受資金追捧，以過去5個交易日計，有約2,500萬元流入，是同期最多資金流入的相關資產，而騰訊認沽證同時亦有約200萬元流入。



現時市場上最活躍的騰訊認購證行使價於375至377元附近，9至10月到期的中短期輕微價外證，投資者如看好騰訊，可留意騰訊購(29006)，是類近條款產品中槓桿較高、街貨較低；中期價外證則可留意騰訊購(18782)，是中年期輕微價外證中槓桿最高。



相反，投資者如看淡騰訊，可留意貼價高槓桿騰訊沽(14835)，是中期貼價證中槓桿最高。



騰訊購(29006)行使價375.2元，2019年9月25日到期，實際槓桿14.0倍，5隻類近條款產品中槓桿較高、街貨較低。



騰訊購(18782)行使價395.2元，2019年10月23日到期，實際槓桿12.9倍，行使價360至410元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。



騰訊沽(14835)行使價349.8元，2019年9月26日到期，實際槓桿11.8倍，行使價335至360元之間、2個月期以上產品中槓桿最高。



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