樓價UPDATES：業主提高議價幅度　成交續現

市況不穩，二手減價成交續現，而港島屋苑錄得逾千萬港元買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●小西灣藍灣半島3座高層A室，實用面積595方呎，間隔屬三房連套房設計，望東南山海景，獲買家以1,218萬元買入，實用呎價約20,471元。



●南區貝沙灣2期1座高層B室，實用面積約938方呎，為兩房連士多房間隔，連車位，望海景，以2,650萬元以連租約售出，實用呎價約28,252元。



●南區貝沙灣4期7座中層A室，實用面積1,157方呎，套三房及工人套房，坐享全海景，以月租6.5萬元租出，實用呎租56元。



●西營盤昌景閣中層D室，實用面積271方呎，一房間隔，望開揚樓景，以600萬元將單位易手，折合平均實用呎價22,140元。



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九龍區



●大角咀利奧坊•曉岸2座高層C室，一房間隔，實用面積約256方呎，以620萬元放盤1個月，區內首置客無睇樓情況下，議價後獲減25萬元，以約595萬元成交，實用呎價約23,242元。



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新界區



●粉嶺綠悠軒本月暫錄約6宗成交，新近錄得2座中層G室，實用面積612方呎，三房連套房間隔，以730萬元易手，實用呎價11,928元。



●馬鞍山銀湖‧天峰6座中層E室，實用面積約615方呎，兩房兩廳連儲物室間隔，由開價980萬元，減價至938萬元成交，減價42萬元或約4%，實用呎價約15,252元。



●沙田翠湖花園F座中層5室，實用面積616方呎，三房間隔，議價後以945萬元易手，實用呎價15,341元。



●元朗映御2座低層L室，開放式間隔，望街景，以453萬元沽出，實用面積302方呎計，折合呎價約1.5萬元。原業主約於2016年3月以約305.3萬元買入，辣招剛鬆綁，現轉手帳面獲利約147.7萬元，物業升價約48%。



●元朗RESIDENCE譽88第2座低層F室，實用面積約463方呎，原則為兩房間隔，後改為一房間隔，放盤至今5個月，才獲買家以600萬元承接，低市價約5%，實用呎價約12,959元。



●天水圍嘉湖山莊本月29宗成交，將追平上月全月的32宗，近日景湖居6座中層B室，實用面積630方呎，套三房間隔，以638萬元沽出，實用呎價10,127元。



●青衣區近日二手市況十分靜局，睇樓量大跌5成，上周六至今區內未聞成交，早前錄得的灝景灣10座高層H室成交，實用面積703方呎，套三房間隔，成交價1,348萬元，實用呎價19,175元。



●馬灣珀麗灣25座高層E室，實用面積約490方呎，採兩房設計，開價約710萬元放盤，望海景，吸引區內換樓客承接，雙方議價後終以708萬元成交，實用呎價約14,449元。



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