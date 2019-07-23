歐股三大指數靠穩　Logitech衝高7%

美國總統特朗普與7大科企會面擬放寬華為限制，帶動歐股早市向好，英國富時100指數報7,554點，升39點或0.53%；德國DAX指數報12,389點，升100點或0.81%；法國CAC指數報5,589點，升22點或0.4%。



英國保守黨黨魁選舉投票結束，預料約翰遜勝出成新首相。英鎊走低0.29%，報1.244，主要是憂慮新首相會選擇無協議脫歐。



瑞銀集團(UBS)第二季純利14億美元，創2010年以來最佳第二季度表現，即使期內投資銀行和財富管理部門均出現下滑。UBS股價升1.14%。



英國桑坦德銀行股價升2%，此前集團公布次季純利1.39億歐元，好過市場預期。



Logitech衝高7%，此前集團重申2020年銷售增長及經營溢利。



【15:11】歐股三大指數開市向好，英國富時100指數報7,557點，升43點或0.57%；德國DAX指數報12,381點，升92點或0.75%；法國CAC指數報5,599點，升32點或0.59%。



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