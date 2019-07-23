【即市分析】醫藥股仲有冇得升？

東方產經專欄作者帥哥：美國月底議息前港股表現淡靜，成交日漸萎縮，呈一副「炒股不炒市」格局，然而淡市中不乏奇葩，個別醫藥生物股備資金追捧，中國生物製藥(01177)及藥明生物(02269)近期升得唔錯，值得望望。(生物科技板塊追蹤：https://bit.ly/2ObC6jN )



從基本面睇，受政策調整影響，內地製藥股經歷了一輪回調，目前行業政策預期可謂漸見明朗。從流傳的第二輪藥品「帶量採購」及「國家重點監控合理用藥藥品目錄」細節看，政策影響未如市場預期般悲觀。事實上，近來生科醫藥股表現分化，一定程度反映行業細分下，新出台的政策對各自公司影響不盡相同。



就以強勢的藥明生物為例，公司非單純的製藥企業，其主要從事生物藥的合同開發與加工外包(CDMO)，簡單而言，即是代客研發，測試及生產生物藥。公司收入主要來自客戶的定額研發費用，新藥成功上市發售後，更可獲得若干分成比率。



藥明生物作為外包商，較少受藥物銷售層面上的政策影響。野村早前發表報告，認為第二輪藥品帶量採購對藥品製造商的盈利構成直接影響，建議投資者轉向政策風險較低的次級行業。該行給予藥明生物「買入」投資評級，以及目標價111元，料公司在18至22財年，複合年淨利潤增長可達49%。



走勢上，該股股價自7月中上破4月以來的下降軌阻力，並已衝破80元成交密集區，14日RSI仍未觸及70的超買區間，MACD牛叉擴大，走勢利好，後市若升穿近月高位約87元水平阻力，不排除會進一步向上。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



