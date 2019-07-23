【市後重點睇】道期靠穩　歐元英鎊偏軟

美匯指數企97.4；圓匯處108.1附近；歐元兌美元跌至1.1185；英鎊跌見1.2434。港匯最新處7.8089。在岸、離岸人民幣分別處6.87及6.88水平。金價偏軟，最新報1,419美元；布油及紐油報63.31及56.28美元。道指期貨升37點。



●恒生指數全日升95點或0.34%，報28,466點，主板成交588億元。地產股續捱沽；安踏收市升2.09%，為連升第9日。https://bit.ly/2StyUSE

-異動板塊：特朗普允迅速審批華為豁免申請，晶片股突圍。

-異動板塊：傳整頓違規融資，內房股捱沽。



●A股快報：三大指數全線彈，科創板逾八成股份回吐。https://bit.ly/2LxYOUN



●亞洲股市：日股收升204點，軟銀漲4%。https://bit.ly/2y3Qx25



●歐股三大指數開市向好，英國富時100指數報7,557點，升43點或0.57%；德國DAX指數報12,381點，升92點或0.75%；法國CAC指數報5,599點，升32點或0.59%。



●【名家貼士】李偉傑：深高速收息之選。https://bit.ly/2YbJgIj



●【大行報告】

-大摩料財險未來60日股價將上升。https://bit.ly/2Y7EAmx

-麥格理上調恒安目標價45%。https://bit.ly/2Od47v4

-野村輕微下調騰訊目標價。https://bit.ly/2M7K9iC



●【股匯攻略】港鐵待調整後才考慮吸納。https://bit.ly/2y1MLpY



●【專家點評】時富：李寧營收增速強勁。https://bit.ly/2JNWkjf



●【即市分析】醫藥股仲有冇得升？https://bit.ly/2JXD0yO



●新加坡6月核心CPI增1.2%，逾兩年新低。



●政府推可扣稅延期年金，滙豐保險：人均每年供款9萬元。



●比特幣挫逾5%，又穿1萬美元關。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。