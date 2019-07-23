「雲遊戲」混戰！騰訊入股英企　大搞復古Game

正當美國科技巨企微軟及Google等正建立「雲遊戲」平台之際，外國傳媒報道，有一家初創企業正採取不同的方法，並吸引了中國科技巨企騰訊(00700)投資。



這家企業是以英國倫敦為基地的Antstream，其有意為用家帶來串流體驗的復古遊戲！目前透過「雲遊戲」服務，提供超過2,000款獲授權的復古遊戲訂閱服務。(註：所謂「雲遊戲」，是以雲計算為基礎的遊戲方式，在其模式下，所有遊戲都在伺服器運行，用戶只需要配備基本的視頻顯示就可以了。)



Antstream透露，用戶可以在任何聯網設備上打機，也可以和朋友互動切磋。該公司行政總裁Steve Cottam表示，看到這是全球趨勢，為提升公司達成目標的野心，已進行了首輪重要集資，股東包括騰訊及英國風險投資機構Hambro Perks。



按Antstream的計劃，是將Commodore 64及Amiga(為美國個人電腦製造商康懋達國際分別於1990年12月及1993年9月發行的遊戲機)的復古遊戲「復活」。Cottam指出，目前市場正有類似趨勢，例如Spotify及蘋果公司(Apple)有「復古音樂」； Netflix及亞馬遜(Amazon)有「復古電影」。這都是很容易就找到內容，但遊戲則較難做，主它們有着眾多不同的格式，而且不能與現代裝置連接。不過，若能將遊戲連接到串流模式，用家就可以透過「遠程伺服器」打機，十分方便。Antstream表示，其遊戲可以在電腦、平板電腦，以及智能手機上開打，亦可以透過微軟的Xbox及亞馬遜的Fire TV打機。



Cottam稱，有了騰訊的巨大平台，可令公司提升增長及邁向世界。該公司沒有透露本輪集資共得多少資金，只稱取得「重要額度」，其應用程式(App)已在歐洲運行，將利用集資所得在今年較後時間把業務延伸至美國。另外，由於得到騰訊協助，公司相信最終可以在亞洲這個巨大的遊戲市場開業，惟目前未有時間表。



目前訂閱Antstream為每月9.99英鎊(約97港元)，若成為一年會員，每月則為7.99英鎊(約77港元)。相比之下，Google的「雲遊戲」平台Stadia月費為9.99美元(約78港元)，但用戶要額外支付69美元(約538港元)來取得控制器，以及玩額外遊戲需付額外費用。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。