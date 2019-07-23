【fb直播】港股日上日落好難捉路？

恒指近期走勢飄忽，日升日跌搞到股民頭都暈！周一急跌後周二(23日)就得個「悶」字，成交又奀，全日波幅唔夠200點！港股幾時先「爆邊」？



消費股恒安國際(01044)獲大行唱好，股價抽升半成有多，係全日表現第二好藍籌！不過股價已升抵橫行區頂部，追唔追得過？



美國總統特朗普同意適時重發對華為銷售許可、大摩上調蘋果公司目標價，手機設備股回勇！瑞聲科技(02018)、舜宇光學(02382)全日保持升勢！晶片股如ASM太平洋(00522)亦受惠！板塊強勢回歸在即？買入時機到？



香港地產股繼續捱沽，內房亦失守！傳內地將整頓房地產違規融資，碧桂園(02007)、融創中國(01918)等急跌，邊類內房受影響最大？



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