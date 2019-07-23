全球經貿戰：外資擬搬廠　中方強調「不必大驚小怪」

近日市傳蘋果公司、Google、微軟、惠普(HP)、戴爾(DELL)、亞馬遜等多家美國巨型科技公司，為因應貿易戰，正評估將部分產能遷出中國，轉而搬向東南亞。



就此，中國工業和資訊化部副部長辛國斌周二(23日)接受內地傳媒訪問時表示，受市場、成本、經濟等因素影響，部分外資企業決定撤出中國市場，也有一些中國加工製造業，前往成本更低的國家，找尋投資和發展機會，這都是正常的企業經營行為。資本向低成本地區流動是客觀規律，「對此，我們也沒有必要大驚小怪。」



他強調，就目前掌握的情況來看，製造業外移規模不大，基本上仍以中低端企業為主，對中國經濟增長、產業升級、就業等影響是可控的。他又稱，全球經濟增長放緩、貿易霸淩主義大行其道，在經濟全球化背景下，任何國家都不可能置身事外，「打貿易戰沒有贏家」。中國除了要面對外部因素外，亦要處理國內產業轉型升級的「陣痛」，以及既有的結構、體制性矛盾，「不確定、不穩定因素明顯增加。」



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