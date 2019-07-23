非洲豬瘟影響！中國6月牛肉進口量創新高

外國傳媒報道，鑑於非洲豬瘟肆虐，令中國豬隻數量大減，在豬價飆升下，替代食品的需求大增。中國6月牛肉進口量創歷史新高，主要由澳洲進口，巴西也將成為來源。



數據顯示，中國6月牛肉進口量按年大增61%，至13.37萬噸，5月為12.37萬噸；6月豬肉進口量亦按年大增63%，至16.46萬噸。澳洲肉類畜牧協會指出，受中國需求刺激，澳洲牛肉截至6月30日出口量提升至116萬噸。



諮詢公司INTL FCStone分析師Caio Toledo表示，若目前正接受審查的25家巴西肉商獲放行的話，巴西向中國每月平均出口的牛肉可增加到7萬噸，較上半年每月2.4萬噸大幅增加。



中國農業部數據顯示，6月中國豬隻數量萎縮嚴重，生豬數量按年大減26%，母豬數量更按年大跌27%，因豬農不願意在疫情未平息下增加繁殖，以免得不償失。



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