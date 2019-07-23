ING彭藹嬈：人行下半年或再降準

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，中美兩國貿易談判進程未明朗，故內地經濟下半年需要更多流動性和較低利率支持基建投資項目，料中國人民銀行將於下半年將會再「降準」，下調存款準備金率0.5個百分點，並下調基準利率0.05厘，向市場釋放「寬鬆預期」信號。



她又指，下調存款準備金率有機會對市場造成難以逆轉的影響，故人行會將更常使用其他工具，包括中期借貸便利(MLF)，以及定向中期借貸便利(TMLF)，為市場注入中期資金，由於注入資金的時間較長，有助市場流動性更加穩定。



人民幣「破七」危機仍未解除，她指出，如下半年人行未有「降準」，並使用MLF及TMLF投入資金，市場未必認為人行有寬鬆信號，意味人民幣仍會維持6.9兌每美元水平。



相反，假如人行於年內再降準兩次，市場雖然會接到人行強烈的寬鬆信號，但由於人行明顯有設「七算」為死線，估計最殘亦未必觸七算，並跌至6.95水平。



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