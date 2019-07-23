以史為鑑！專家警告倘美減息是失誤　下次衰退慘過08年

外國傳媒報道，瑞穗美國首席經濟學家Steve Ricchiuto警告，若聯儲局在下周落實減息，將會是重大政策失誤，主因是信貸質素及美國金融機構的健康程度將會成為問題！一旦經濟爆煲，復原時間將十分漫長。



他指出，美國過去3次經濟衰退，即1990至1991年、2000至2001年，以及2007至2009年，全部都是由信貸泡沫觸發，形成原因就是聯儲局放寬貨幣政策。由此預計第4次錯誤將會重演，而且更大鑊。



他警告，減息將使借貸者落入難以想像的風險境地，一旦爆煲，社會要承受的不必要成本將會增加(即經濟學的「無謂損失(Deadweight loss)」)，加深下一次經濟衰退程度。如衰退加深，復原時間就更漫長。



他稱，若以史為鑑，就更能預示接下來的衰退「手尾」很長。回看1980年代末期之前，每次經濟衰退後，就業市場都能夠迅速復原，通常一年之內，所失的職位會完全被修補。不過，自1990至1991年就改變了，原因在於信貸市場的結構由簡單的「儲蓄與貸款」，轉至以「按揭」為主。這結構重組讓社會承受衰退時產生的成本增加，當時的美國就業市場需要近兩年時間才能復原。



到了2000至2001年情況更不妙，由於聯儲局放水釀成科網及樓市「雙重泡沫」，在經濟爆煲後，就業市場需要約3年時間才復原；2007至2009年那次復原期更需要近5年時間。



他警告，縱使歷史如此，但聯儲局目前不願意採取任何措施讓樓市泡沫降溫，明顯是醞釀政策失誤，後果難以估計。



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