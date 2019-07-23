傳華為上半年收入增30%　萬人搏盡冀擺脫對美依賴

外國傳媒引述消息人士透露，華為上半年收入增幅加快至約30%，雖然增幅較2019年1至3月的39%有所放緩，但較2018年仍然顯著上升。消息指，公司高管告訴員工，情況沒有進一步變差，他們感到鬆了一口氣。



據悉，目前該公司正多管齊下提振銷售，調配多達10,000名開發人員「三班倒」(即早班、中班和夜班)，期望擺脫對美國軟件和電子元件的依賴。目前為止，通過採取有力措施，敲定第5代網絡設備(5G)合約，令公司成功地提高收入。



與此同時，公司仍努力提升士氣，獎勵多名協助避免公司即刻陷入危機的員工。受到獎勵的主要是負責在禁令生效前囤積零部件、尋找美國零部件替代品、或是與供應商談判從而維持原材料供應的員工。不清楚他們是否取得了實際獎金。



不過，華為仍然算不上穩固，公司依然在美國的「黑名單」上，智能手機、網絡業務營運所必須的美國零部件和軟件的供應仍然面臨威脅。公司創辦人任正非上月警告，制裁將使公司收入在未來兩年下降約300億美元。就此，消息人士稱，華為正調整受美國制裁威脅最大的業務，將員工重新調配到增速較快的消費業務部門。



華為將於7月30日正式公布上半年業績，消息人士說，公司高管已告訴員工，要為年內剩餘時間形勢惡化做好準備，主因是制裁從5月才開始，美國禁令的影響不會完全反映在半年業績之中。華為仍然無法在日本、新西蘭和澳洲等利潤豐厚的市場銷售某些5G產品。



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