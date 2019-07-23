新盤UPDATES：PARK YOHO加推　南津呎價挑戰新高

發展商推盤態度仍然積極。各區多個項目爭相加推單位應市，個別單位價錢更挑戰新高，亦有發展商委託代理希望促銷物業。



●PARK YOHO Napoli加推72伙 折實售價約883萬起

新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli加推全新4號價單，提供72伙，買家可享最高16%總折扣，折實平均呎價約15,484元。最低折實售價由約883.2萬元起，單位為第26座2樓B室，實用面積594方呎，呎價約14,868元。



至於最貴單位為第25A座18樓A室特色戶，實用面積1,203方呎，平台及天台面積分別207與941方呎，折實售價2,059.6萬元，呎價約17,120元。而整批單位折實呎價介乎約14,828至17,631元。



●南津‧迎岸加推 最高呎價逼3.6萬挑戰新高

恒基地產(00012)旗下香港仔南津‧迎岸，剛加推全新價單共20伙，實用面積164至255方呎，間隔開放式至1房，買家可享最高5%折扣，折實平均呎價約27,112元。



價單顯示，是次推出單位最低折實售價約455.6萬元起，而最貴則為29樓C室，實用面積195方呎，天台面積179方呎，折實售價約695.9萬元，呎價約35,686元挑戰項目新高紀錄。該批單位將於周六(7月27日)起發售。



●OMA OMA首錄交易未有進展個案

永泰地產(00369)旗下屯門OMA OMA 1A座8樓C室，實用面積446方呎，原於本月13日以568.7萬元沽出，呎價12,751元，惟簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，屬項目首宗個案。



●元朗珀爵委託中原負責促銷

遠東發展(00035)位於元朗唐人新村的項目珀爵，委託中原地產為獨家銷售代理。該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，7月份一手市場共錄得超過970宗成交，料全月可錄約1,200宗，較上月減少約20%，主要是受到社會氣氛等影響，導致成交減少。



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