財經評論：美提高發債上限　全球貨幣戰成形

全球貨幣戰準備就緒，下月恐正式開打！美國總統特朗普宣布，已就提高聯邦政府發債上限兩年達成協議，讓美國避過可能在9月初因資金耗盡而面臨債務違約的風險。若加上聯儲局下周落實減息、再停止縮減資產負債表(俗稱「縮表」)，特朗普可謂萬事皆備，一聲令下就可向全世界「宣戰」。



隨着環球經濟增長放緩，各國爭相「放水」，以防自身貨幣表現過強，特朗普就此再三點名批評，不能對中國及歐元區將貨幣貶值坐視不理，反映他有意實施「弱美元」政策，以確保所謂的公平貿易，為貨幣戰鳴槍，亦是其爭取明年競選連任的重要本錢！不過，以他目前手握的「武器」來看，絕不足以力抗別國印銀紙浪潮，若沒有聯儲局及國會給予支援，單靠美國財政部透過賣出美元、買入外幣來推低美元的話，彈藥只有1,260億美元左右，面對着每日交易額約5萬億美元的貨幣市場，連杯水車薪也談不上，因印鈔權在聯儲局，而財政部發債集資權亦受制國會。



目前美國國會願意提高發債上限，意味着財政部有本錢大量集資，就能利用發債所得大量購買外幣，以收推低美元之效。接下來就是聯儲局配合，當局下周減息已無懸念，問題只減0.25厘還是狠削0.5厘；另外，當局曾透露將於9月停止「縮表」，即不再減持美債，目前會否提前乃未知數。無論如何，當局放寬貨幣政策事在必行，正符合特朗普心意。



提起特朗普，他對打貨幣戰的熱情有增無減，周一(22日)再次強調由於幾乎沒有通脹，聯儲局應槍口對外，在經濟事務上不可繼續「讓賽」，現時就是大幅放水的時機。回看他於去年3月曾說：「貿易戰很好，很容易贏。」惟過了一年有多後，開始惹起市場質疑：如果很好的話，為何目前市場憂慮經濟衰退風險升溫？如果很容易贏的話，為何與中國的貿易戰會升級？就此，特朗普歸咎聯儲局在貨幣政策上不配合，致使對手輕易地透過貨幣貶值來應付關稅。



因此，投資者必須清醒，今次特朗普得到國會及聯儲局支援，一方面能提振美國經濟，另一方面能讓貿易戰真正做到「容易贏」。舉例來說，若與中國再次談不攏，是更輕易透過「晒冷」加徵關稅來向對方施壓，其他國家也是如此，因彼此貨幣可能會出現競爭貶值，令對方難以抵銷關稅影響。按此推敲，特朗普對全球的極限施壓很可能在8月開始，金融市場必然波動，投資者要保持走位靈活。



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