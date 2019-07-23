【平價致勝】調查：iPhone XR最受美國用戶歡迎

外媒報道，國際市場調研機構CIRP報告指出，根據蘋果公司(Apple Inc.)今年第三季銷售情況，iPhone XR成為最受美國群眾喜愛的Apple手機。



這份報告主要內容是iPhone在美國的銷售情況。在Apple最新推出的iPhone產品系列，XR，XS和XS Max佔該公司第三季度銷售額的67%。而iPhone XR更佔同期iPhone銷售額的48%。比例高於iPhone 8 Plus和iPhone X去年同時期銷售額的總和。



CIRP並發布Apple服務與iPhone用戶關係的最新數據。該公司發現，35%的iPhone用戶註冊了Apple Music；48%的用戶為iCloud服務買單；近30%的用戶使用Apple Podcasts；15%的用戶使用了Apple News和Apple TV。但是只有3%到6%的用戶為他們的iPhone或iPad購買了AppleCare。



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