社會動盪重創零售　商舖市場會冧成點？

社會示威浪潮持續，加上發生暴力事件，零售業首當其衝遭遇重創，同時亦打擊物業市道；投資者紛紛睇淡之餘，舖市更湧現錄劈價及蝕讓放盤個案。究竟舖市前景有幾差？



●元朗股神：衝突倘擾攘逾年 樓價冧20%

「元朗股神」曾錦安：「如果政治衝突事件擾攘超過一年，相信香港整體樓價至少冧20%，租值亦會跌。日前走到元朗街道，大小舖均關門防止受襲，氣氛較2003年沙士時更恐怖，相信零售以至食肆生意短線會受到影響。」



●舖位業主：民生店未受影響危中有機

鄧先生：「我在元朗長大，在區內有兩間舖位，衝突事件對位於元朗大馬路的一線舖影響較大，料租值會下跌。但自己未夠叻，買入的屬於月租兩、三萬元的周邊民生舖，相信租值不會很受影響。」



●盛滙：買家縮沙倘平兩成願意入市

盛滙商舖基金管理行政總裁李根興：「社會出現暴力行為，舖市前景並不明朗，大部分買家已經縮沙唔買舖。不過，市況不穩的情況或是鋤價入市的好時機，若遇上業主願意減價兩成或以上便會執平貨，目標地區為元朗等民生地段。至於現時舖位租賃市況，不少零售商已決定暫時不考慮擴充分店，原因是現時並非租舖時機，估計短期內租賃個案會減少。」



事實上，隨着零售業進入寒冬，近期市場湧現舖位業主劈價及蝕讓放盤個案。當中元朗大棠路一個地舖，劈價至1,980萬元易手，較數月前叫價低逾500萬元。



消息透露，上述舖位面積約550方呎，連自建閣，現租客為建材店，每月租金約5.17萬元。據了解，該舖位數月前曾叫價2,500萬元。該舖位業主於2011年以1,060萬元購入上址，持貨八年帳面升值約87%。



此外，市區錄得多宗地舖以低於購入價放盤的個案。消息人士表示，灣仔駱克道單號地舖以990萬元推出放售，較約8年前的買入價1,330萬元，低約25.6%或340萬元。該舖面積約200方呎，面向史釗域道，現由茶舍租用，該舖最初推出時意向價1,300萬元，惟目前已大幅下調。



堅尼地城亦有同類放盤，區內厚和街雙號地舖交吉放售，面積約550方呎，意向價1,550萬元。該舖早前曾由泰國餐廳以每月約4.8萬元承租。而舖位業主於2012年以1,738萬元購入上址，叫價較之低約10.8%或188萬元。



至於九龍傳統購物區旺角都有蝕讓放舖。旺角廣華街單號一個面積約172方呎的地舖，叫價1,350萬元，舖位現由鐘錶店以3萬元承租。該舖位2012年購入價為1,718萬元，即帳面叫價低約21%或368萬元。



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