經濟大鑊！英、德、意失動力　企業削工時縮皮

外國傳媒報道，歐洲3個大型經濟引擎──英國、德國及意大利，正同時失去動力，第二季經濟增長看似「可怕」。



根據宏觀經濟諮詢機構Pantheon Macroeconomics周一(22日)發表的報告，雖然法國及西班牙經濟強勁，但德國及意大利已面對下跌風險，英國也同樣下滑。事實上，德國經濟去年底已「出事」，製造業表現差劣，明顯已陷入衰退。有報道指出，目前德國企業正將人手變成「短期工」，不少企業尋找透過減少工時，以達致減薪效果。



至於意大利，目前經濟更在「走鋼線」，第2季經濟極有可能收縮0.21%，就業市場在今年下半年將轉弱，惟債務問題持續嚴重。目前該國債務約2.25萬億美元，佔國內生產總值(GDP)達130%，為二次大戰後未見過，更是不可持續水平。



另一英國機構國家經濟社會研究院(NIESR)亦指出，英國受到脫歐困擾已3年，有25%機會目前經濟已陷衰退。



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