IMF再降全球經濟預測　警告市場逆轉風險

外國傳媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)再度下調全球經濟增長預測，主因是中美貿易戰持續、英國脫歐陰霾未散，以及通脹依然呆滯。



該機構估計，2019年全球經濟增長3.2%，較4月時的預測下降0.1個百分點，更較今年初下降0.3個百分點；2020年預期則下調0.1%，至3.5%。



分區方面，2019年新興市場經濟增速預期下調至4.1%，2020年為4.7%；維持歐元區2019年經濟增​​速1.3%不變，2020年則上調至1.6%；美國2019年經濟增​​速預期上調至2.6%，維持2020年增​速1.9%不變；中國今明兩年增長預期均調低0.1個百分點，至6.2%及6%。



IMF警告，經濟風險依然是向下，利淡因素包括貿易及科技衝突持續，將影響市場情緒及減慢投資；金融市場經過多年低息環境而上升後，潛在避險情緒將令前景變得脆弱。再者，通縮壓力上升令包括歐、美、日主要央行的貨幣政策偏向寬鬆，債務持斷上揚，惟反映着逆轉風險增加，一旦出現，將為市場帶來驚嚇。



另外，中美貿易戰於5月升級，IMF披露，2019年首季全球貿易量增長已按年放緩至約0.5%。



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