夜市UPDATES：IMF預警！美股升勢受阻　港夜期回落

美國企業季績未見太差，以及市場憧憬歐美央行貨幣政策偏寬鬆，美股期貨向好，惟國際貨幣基金組織(IMF)再度調低全球經濟增長，為9個月內第4度，無疑為投資者潑冷水，美股早段衝高回落，道指目前報27,228點，升56點或0.21%，最多曾升128點；標指報2,992點，升6點或0.23%；納指報8,217點，升13點或0.16%。



外圍轉弱，港股期指夜市受累，目前報28,458點，跌1點，轉炒低水8點，早前最高見28,536點。



新出爐的美企業績未見太差，可口可樂第二季多賺11.5%至26億美元，扣除特殊項目後每股純利63美仙，期內收入升6.4%至100億美元，兩個數字均勝預期，刺激股價周二早段報53.06美元，創紀錄新高，升幅達3.64%。



消息稱，蘋果公司將於今年秋季推出三款iPhone 11機型，Apple股價升0.36%。另有報道指，Apple擬購英特爾通訊晶片業務，拖累晶片供應商高通早段跌逾2%。



不過，市場氣氛被經濟前景拖累。國際貨幣基金組織(IMF)再度下調全球經濟增長預測，主因是中美貿易戰持續、英國脫歐陰霾未散，以及通脹依然呆滯。該機構估計，2019年全球經濟增長3.2%，較4月時的預測下降0.1個百分點，更較今年初下降0.3個百分點。



央行貨幣政策前景仍是市場焦點，利率期貨顯示，聯儲局7月減息0.25厘機會為77.5%，減息0.5厘的概率則為22.5%。不過，原來根據往績，由周三(24日)起直至下周二(30日)的5個交易日，美股是100%上揚，投資者不妨留意這「5天安全期」。



有報道指出，自1990年起，聯儲局一共有6次減息歷史，就在減息前5個交易日，美股均100%上揚！其中，標指累升約2.5%；道指累升約2.8%，納指更累飆約3.9%，因科技股平均大升4.1%。



另外，約翰遜成為英國新任首相，表明10月31日為脫歐「底線」，雖然亂局漸明朗，惟硬脫歐可能性也增加。英股升0.88%；德股升1.77%；法股升1.05%。



【21:34】新出爐公司業績普遍理想，加上市場憧憬中美貿易談判取得進展及美國有望解決發債上限危機，美股周二早段做好，道指高開121點，報27,293點，納指亦漲38點，至8,242點。



金融科技平台X-Chainge董事Nick Twidale指出，雖然中美下周重啟貿易談判應對市場情緒帶來支持作用，但交易員亦注視貿易戰因素如何影響大型企業的業績表現，預期市況將愈益波動。



多家美國大型企業公布業績，可口可樂第二季多賺11.5%至26億美元，扣除特殊項目後每股純利63美仙，期內收入升6.4%至100億美元，兩個數字均勝預期。可口可樂股價周二早段報53.06美元至紀錄新高，漲3.64%。



玩具生產商孩之寶（Hasbro）第二季收入升9%至9.845億美元，連續兩季錄得增長，期內純利大幅退倒77.7%至1,340萬美元，主要就退休金債務作出8,590萬美元非現金撥備，扣除該因素後每股賺78美仙，遠勝預期的50美仙。孩之寶股價早段報118.5美元，急升9.21%。

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