樓價UPDATES：業主軟化！新界居屋現減價潮

二手市場觀望氣氛濃厚，業主議價空間擴大，多個新界居屋均錄得減價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●租務市場保持暢旺，筲箕灣形薈1B座低層F室，實用面積431方呎，以1.8萬元租出，實用呎租約41.8元，租客為專業人士。若以業主2016年10月購入價計，回報率約2.6厘。



●鴨脷洲海怡半島23座中層H室，實用面積783方呎，為三房包括套房及連士多房間隔，望海景。由於業主移居外地，故叫價態度溫和，議價後以市價1,493.8萬元成交，實用呎價19,078元。據悉，原業主於2005年2月以約425萬元入市，是次轉售帳面獲利逾千萬元。



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九龍區



●將軍澳蔚藍灣畔1座高層E室，實用面積720方呎，屬三房包括套房及連多用途房間隔。由於屋苑鄰近港鐵站及商場，吸引同區換樓人士承接，成交價1,340萬元，實用呎價約18,611元。上址為原業主於2006年2月以392萬元購入，期內升值逾2.4倍。



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新界區



●天水圍居屋天頌苑M座高層15室，實用面積429方呎，有外區買家鍾情屋苑樓價「低水」，同時上址房廳擁開揚景，加上業主在簽約前再減10萬元，故於未補價第二市場以340萬元購入，實用呎價7,925元。



●沙田居屋愉田苑B座中層04室，實用面積429方呎，以兩房間隔。原開價630萬元，減價18萬元，於已補價自由市場以612萬元沽出，實用呎價14,266元。據了解，原業主於2009年9月購入，持貨近10年至今轉售，帳面獲利449萬元。



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