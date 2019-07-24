沈振盈：美國減息　港股刺激有限

上月底「習特會」之後，恒指在7月首星期高見29,007點之後，市況就只是維持在1,000點波幅內上落，始終未能出現突破。上周五恒指升破近兩周的阻力位28,600點，大部分投資者以為突破在即，孰料這只是低成交下的假突破，這兩天又打回原形。周二恒指微升95點，收報28,466點，成交金額再萎縮至588億元。



6月份的反彈浪，升得頗為勉強，主要是炒美國減息及習特會。按道理，當時的2,000點升幅，已經完全反映兩個憧憬的利好刺激。故此，當習特會完結後，市況即時回吐。接踵而來的橫行上落市，就是要等美國的議息結果。雖然今次議息會議是否減息，從數據顯示，仍只是一半半，但華爾街大行已全面吹噓必減不疑，更有部分估計會減半厘。



由此觀之，大戶及特朗普想利用減息托股市之心，昭然若揭，這亦是金錢及權力慾望的照妖鏡。且看聯儲局主席鮑威爾會否跪低，將聯儲局的公信力斷送。此種本末倒置的境況，在格林斯潘的年代，根本就不會出現！



不過，就算鮑威爾跪低，也不代表本港股市及樓市有運行，因本地的基本因素已急劇惡化。而且，香港的利率荒謬地是由商業銀行去決定，完全沒有從本地經濟角度去考慮，此刻亦沒有條件減息，反而有加息壓力。故此，美國減息對港股的利好刺激極有限。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)



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