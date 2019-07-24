姚遷：科創板帶來新機會　A股反向下

7月22日可能是今年A股市場最為重要的一天，因為市場高度關注的科創板首批二十五家公司正式上市交易，開啟A股市場新的篇章。



科創板開板首日，二十五隻股票全天漲幅均超過80%，合共成交近485億元，股價平均狂升1.4倍，其中安集科技(688019.SH)大漲四倍，但A股大市指數則震盪下行，滬綜指收市跌1.27%，創下本月份單日第二大跌幅。



要注意的是，主機板等板塊的科創板影子股也普遍下跌。據證券時報的統計，在首日登陸科創板的二十五家公司對應的三十五隻A股影子股中，當天共有三十三隻股價下跌，平均跌幅2.79%，八成個股亦跑輸大市。事實上，科創板影子股的市場效應已提前顯現。在上周的五個交易日中，三十五隻影子股股價平均漲1.57%，二十七隻跑贏大盤，佔比77%。隨着科創板的上市，影子股的走勢出現回吐。



另方面，近期市場疲弱，上周初國家統計局公布上半年經濟數據，上半年中國GDP同比增長只有6.3%。市場仍一度給予正面回應，滬綜指在2,886點的低點探底後就出現反彈。不過，在接下來的幾個交易日，市場就維持非常低迷的運行狀態，主力基金的資金幾乎全都在觀望。到了上周五，市場總算有些起色，大盤在藍籌股的帶領下開始反彈。看起來，反彈還是有機構護盤的味道。從板塊來看，金融、地產、有色金屬等板塊表現較好，對指數企穩起明顯作用。



滬綜指始終被壓制在半年平均線的下方作窄幅調整，相信其中一個很重要原因是，多隻藍籌績優股的業績「爆雷」 ，例如東阿阿膠(000423.SZ)、大族激光(002008.SZ)，以及幾隻白酒股業績不好，加上醫藥股業績也不理想，都對大市帶來不小壓力。



目前，大市指數仍弱勢，個股普遍跌。從短期來看，這是一個只有存量資金在博弈的市場，卻要面對短線的資金分流，是市場短線上作出非理性調整的主因。展望短期後市，A股題材股在相對低位加速調整，或者就是超跌信號。展望中短期行情，我們認為短期行情即使仍有慣性在低位弱勢調整的壓力，但中長線A股在技術上逐步進入趁低入市布局的時間窗口。



中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)



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