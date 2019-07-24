王昕媛：醫藥集中採購新政趨鬆

國家醫保局前期公布的「藥品4+7集採擴面企業座談會」紀要，明確未來集採(集中採購)中標規則將改變。我們認為將改寫醫藥市場格局，特別是仿製藥企的蛋糕又將重新分配，但是整體政策趨鬆，因此帶來交易機會。



就最新政策來看，主要關注五方面：第一，獨家中標調整成最多三家企業中標。如果該品種是一家中標，則回給予50%的量。兩家中標回給予60%的量，三家中標則回給予70%的量。這裏特別要關注的是，中標量從原來的50%提升至70%，採購量將擴大。



其次是，不會採取過分低價競標的手段。因首輪4+7集採中選價作為天花板價格進行限價，報價只能在此基礎上報出，最低價格就可中選。但是，第二輪將根據報價高低企業交替輪流選擇省份，(1,2,3,1,2,3,......)。如果三家企業中標的話，一定程度上形成聯盟，未必會向首次集採那樣殺到最低價來競標。



第三，地區來看，之前是「4+7」，未來可能會推廣至「4+N」全國。目前除「4+7」城市外，福建省、河北省已跟標實施(中選品種，採購量為60%)，因此可認為目前集採政策已在「4+7+2」執行，第二批集採可能將從現有地區，擴展至「4+N」(全國)，即是這十三個城市地區以外的地方執行。



第四，沒有過一致性評價，不採購不報銷，連陪玩資格也沒有。第二輪集採將在全國執行三家仿製藥通過一致性評價後，不得採購未過評藥品，不但不採購，且不報銷。因此，沒有過一致性評價的品種沒有市場機會，連陪玩資格也沒有。



最後，關於時間。10月前出台，年底招標，2020年上半年執行。由於首輪集採是2019年3月底開始執行，那麼到2020年3月到期。因此，第二批集採將2019年10月前出台，2019年底進行招標，在明年上半年開始執行。



因此，這次政策不比首次集採政策(首次集採的原子彈級別的衝擊，2018年中至年尾，醫藥市場一片恐慌，全市場蒸發市值逾3,000億元，龍頭藥企估值從40倍跌至20倍)，這次政策放寬，正面偏利好的信號，很大程度緩解仿製藥招標對仿製藥企收入端和估值的擔憂，短期緩解市場過於悲觀的情緒，同時在一定程度上加速資金回流配置醫藥板塊，帶來估值修復行情。



鑑於港股藥企的預期2019年市盈率均值17.5倍，處於歷史均值，預期2019年市淨率均值2.2倍，預期2019年市銷率均值3.1倍。隨着政策的明朗，龍頭仿製藥企的競爭優勢突出，估值溢價將更為凸顯，建議長期關注，逢低買入。個股方面，中國生物製藥(01177)前股價對應2019/2020年預期市盈率分別為30.8倍和27倍。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛

(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)



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