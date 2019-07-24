陳錦興：新奧股價有力再上

大市欠方向，資金仍會流向基本面及行業利好的股份，燃氣股是其中之一。新奧能源(02688)是內地領先的城市燃氣營運商，未來核心盈利增長可達20%，燃氣行業的政策趨明朗，亦有利股價表現。現價預測市盈率約21倍，估值合理。技術上若突破85元，可向上挑戰90元以上水平。



早前，國家發改委公布了《關於規範城鎮燃氣工程安裝收費的指導意見》，首次提出，在城鎮燃氣工程安裝收費(即接駁費)標準納入政府定價目錄進行管理的地方，當地價格主管部門應以原則上成本利潤率不得超過10%的標準確定收費，現行標準偏高的要及時降低。



市場對於接駁費的調整已有多年預期，指導意見解除市場的不確定性風險，並超出預期，亦沒有直接設置一個具體金額的紅線。由於接駁費是燃氣公司的利潤來源之一，政策趨向明朗，有利燃氣股的整體估值。未來，內地將重組管道公司，也會是燃氣行業新的催化劑。



上半年全國天然氣用氣需求平穩增長，天然氣表觀消費量1,493億立方米，按年增長10.8%。預期新奧燃氣售氣量優於行業平均。隨着管道燃氣銷售及批發業務保持強勁，預期新奧核心盈利可保持約20%的增長，更會持續增加派息，增強股份的投資價值，建議78元吸納，目標價92元，止蝕72元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。