鄺民彬：零售股營運環境惡化

隔晚美股做好，惟近期本港社會氣氛偏差，減低投資者入市意欲。港股周二早段窄幅上落，尾段升幅一度擴大至逾百點，但仍受制於10天平均線(28,494點)。恒指收報28,466點，升95點。國指收報10,809點，升39點，大市成交額僅588億元。內需股受捧，恒安國際(01044)急升5.3%，統一企業(00220)漲4.3%。另外，有傳內地整頓房地產違規融資，內房股受壓，碧桂園(02007)跌2.1%，為表現最差藍籌。



美國白宮發表聲明指，美國總統特朗普與美國七家科企高層會面，與會代表要求商務部適時決定重發對華為銷售的許可，特朗普已同意有關要求。消息帶動手機設備股做好，舜宇(02382)及瑞聲科技(02018)分別升2.9%及3.6%。不過，據中國信息通訊研究院資料顯示，6月中國智能手機出貨量按年減少6.3%，結束連續兩個月上升。雖然不少中國主要智能手機品牌將於年內推5G手機，但由於網絡尚未完善，預計今年5G手機出貨量貢獻有限，加上中美貿戰尚未有明確方向，故對手機設備股維持審慎看法。



中美貿戰持續，消費情緒持續疲弱。香港零售管理協會亦指受本港大型遊行活動影響，大多會員於6及7月首周營業額平均錄單位數至雙位數跌幅。而本港近期政治局勢緊張，社區更發生暴力事件，預計會影響本港消費情緒及旅客來港意欲。事實上，本港多間零售商如佐丹奴(00709)及卓悅控股(00653)等已就上半年業績連發盈警，而近期營運環境進一步惡化，下半年行業前景偏淡。



展望後市，投資者注視中美貿戰進展、美國第二季GDP及歐洲央行議息。目前大市好消息欠奉，交投持續淡靜，向上突破動力有限，短期支持位在28,000點。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)



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