袁沛儀：觀望議息　歐元微升

歐洲央行周四議息，觀乎通脹近月回升，加上官員希望能評估更多經濟數據，料今次維持利率不變，估計歐元短暫回升。不過，利率期貨顯示，投資者料9月將減息，限制歐元升勢，短線只上望1.1260。



美股乏力上揚，預示經濟增長持續放緩，限制美元表現。不過美國零售銷售增長做好，通脹下行壓力不大，估計聯儲局短期內沒有減息的急切性；加上鮑威爾近日講話並無釋放明確減息信號，料美元短線96.5見重要支持。



英國暫時沒有新焦點，英鎊無明確方向。技術上貼近保力加通道底，料短線先上試1.26，隨後只見橫行。



全球股市表現偏軟，料避險貨幣繼續受捧；美元兌日圓下試106.80，美元兌瑞郎下試0.9740。



商品貨幣方面，澳洲及新西蘭基本面無明顯改善，料澳元及紐元分別下試0.6950及0.6650。美伊關係反覆，估計紐油短線在55美元附近上落，限制加元表現；技術上美元兌加元貼近保力加通道底，料短線將上試1.3230。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀



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