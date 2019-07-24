鄭勤龍：恒指即將打破悶局

從卦象顯示，恒指走勢正處《澤風大過》變《雷火豐》之中，雖然七月走勢至今仍徘徊在28,071至29,007點之間，上下波幅不足一千點，且成交愈見萎縮，可見投資者入市意欲並不高。然而，由於「大過」卦有大的過度及超過界限之意，因此恒指悶局或即將被打破。



根據《序卦傳》的排列，「大過」卦是排在「頤」卦之後，「頤」卦有休養生息及頤神養氣之意，大意是指每當有大舉動前，定必先要蓄聚能量，養氣的時間愈長，產生的舉動變得愈大，因此《序卦傳》曰：「不養則不可動，故受之以大過。」



「大過」卦是由八卦中的「澤」和「風」所組成，由於大過有過強之意，因此便有了強風吹襲湖水掀起巨浪之象，預示港股在突破目前的上落格局後，成交與波幅將會倍升，所以操作衍生工具的投資者必須萬分注意。



而「豐」卦則有五穀豐收之象。據消息指，美國貿易代表萊蒂澤和美國財長姆紐欽，如無意外將於下周率領談判團前往北京。雖然美國總統特朗普曾指，若中美談判未能取得重大進展，美國官員並不會前往北京，但至今中美發布的通話細節並不多。雖然消息指，中國正考慮增購美國大豆及豁免美國大豆報復性關稅，然而此舉除可為特朗普鞏固選票及緩和中美貿易摩擦外，對中港股市並沒有多大實質支持，因此最多只有短期利好作用而已。



玄學金融家 鄭勤龍



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